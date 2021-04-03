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    Військові з пʼяти країн НАТО візьмуть участь у навчаннях Cossack mace – 2021

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    Усього в навчаннях візьме участь понад тисячу військовослужбовців - Військові з пʼяти країн НАТО візьмуть участь у навчаннях Cossack mace – 2021
    Усього в навчаннях візьме участь понад тисячу військовослужбовців

    В сценарії маневрів – протистояння наступу країни-агресора

    Стали відомі деталі українсько-британських військових навчань Cossack mace – 2021, які пройдуть в Україні цього року. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на сторінці в Facebook.

    «У Миколаївській області завершилася головна конференція з планування міжнародних командно-штабних навчань із залученням військ Cossack mace – 2021, які відбудуться через кілька місяців», – йдеться в повідомленні.

    Так, загалом у Cossack mace – 2021, до проведення якого планується залучити представників щонайменше п’яти держав – членів НАТО та учасників програми «Партнерство заради миру», візьмуть участь понад 1000 військовослужбовців.

    «Оперативно-стратегічний фон навчання враховує ймовірнісний характер розвитку військово-політичної обстановки навколо України. Згідно зі сценарієм навчання, штаб і підрозділи багатонаціональної бригади залучаються до відбиття масштабного наступу Збройних сил умовної країни-агресора», – розповіли в Генштабі.

    Зокрема, будуть відпрацьовані дії в обороні з подальшим переходом у наступ з метою відновлення державного кордону та територіальної цілісності держави, що зазнала агресії з боку сусідньої держави.

    «Ще одним важливим завданням цього міжнародного навчання є подальше вдосконалення можливостей міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів забезпечувати проведення масштабних міжнародних навчань, які є головним і ефективним інструментом подальшого посилення сумісності Збройних сил України та армій країн-членів НАТО», – підсумували в ЗСУ.

    Раніше стало відомо, що в навчаннях Cossack mace – 2021 візьмуть учать військовослужбовці Державної прикордонної служби України. У ході маневрів відпрацьовуватиметься підвищення професійної підготовки прикордонних комендатур швидкого реагування.

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    Теги: Чорне море ЗМІ ЗСУ НАТО Велика Британія навчання Україна
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