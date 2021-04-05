МЗС Йорданії: колишній принц планував держпереворот з іноземною допомогою

Хамза бен Хусейн вважався наслідним принцом до 2004 року, поки король не позбавив його цього титулу і не передав його своєму старшому синові

Спецслужби тривалий час стежили за діями і пересуваннями принца Хамза та інших змовників

Люди з оточення колишнього принца-спадкоємця Йорданії Хамза бен Хусейна були повʼязані з «іноземними силами» і спільно з ними планували повалити короля Абдаллу II.

Про це повідомив віцепремʼєр і глава Міністерства закордонних справ країни Айман Сафаді на пресконференції, пише інформаційне агентство Saraya.

Спецслужби тривалий час стежили за діями і пересуваннями принца Хамза та інших змовників.

«У ході розслідування виявили, у тому числі, контакти за кордоном, з якими обговорювався найбільш відповідний час для початку перевороту і дестабілізації країни», – повідомив Сафаді.

Хамзі бен Хусейну 41 рік. Він вважався наслідним принцом до 2004 року, поки король Абдалла не позбавив його цього титулу і не передав його своєму старшому синові.

Напередодні влада Йорданії повідомила про невдалу спробу держперевороту.

4 квітня молодший брат короля Йорданії Абдалли II, колишній наслідний принц Хамза бен Хусейн заявив, що його помістили під домашній арешт.

Йорданія вважається однією з найбільш стабільних і спокійних країн Близького Сходу. Регіональні держави, включаючи Єгипет і Саудівську Аравію, в нинішній ситуації висловили підтримку королю Абдаллі. Про повну підтримку заявили й Сполучені Штати, Вашингтон називає Йорданію ключовим партнером. Також Володимир Зеленський висловив повну підтримку королю Абдаллі ІІ.