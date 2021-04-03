Американська авіаносна група готується до захисту Чорного моря (фото)

До складу групи входить атомний авіаносець Dwight D. Eisenhower ракетний крейсер та есмінці

В рамках операції Inherent Resolve авіаносна ударна група флоту США на чолі з атомним авіаносцем Dwight D. Eisenhower увійшла до східної частини Середземноморʼя. Як повідомляє портал Naval Post, авіагрупа авіаносця уже почала виконувати польоти.

Зазначається, що загальна мета прибуття цієї ударної групи – демонстрація рішучості США захищати мир в регіоні.

Конкретна мета – ударна група американського флоту хоче відпрацювати свої дії по захисту одразу декількох «театрів дій» або ж прилеглих акваторій, у тому числі – й Чорного моря.

До цього ударна група в складі авіаносця Dwight D. Eisenhower провела спільні маневри з турецькими ВМС.

Тепер АУГ флоту США планує відпрацьовувати виконання ударних операцій, протиповітряну оборону, розвідку та спостереження за діями противника.

Відомо, що до складу цієї ударної групи входять як флагман атомний авіаносець Dwight D. Eisenhower, ракетний крейсер типу Ticonderoga USS Monterey (CG 61), чотири есмінці типу Arley Burke - USS Mitscher (DDG 57), USS Laboon (DDG 58), USS Mahan (DDG 72) та USS Thomas Hudner (DDG 116).

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