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    Американська авіаносна група готується до захисту Чорного моря (фото)

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    Метою нинішніх навчань названо демонстрацію рішучості США - Американська авіаносна група готується до захисту Чорного моря (фото)
    Метою нинішніх навчань названо демонстрацію рішучості США
    Фото: defence-ua.com

    До складу групи входить атомний авіаносець Dwight D. Eisenhower ракетний крейсер та есмінці

    В рамках операції Inherent Resolve авіаносна ударна група флоту США на чолі з атомним авіаносцем Dwight D. Eisenhower увійшла до східної частини Середземноморʼя. Як повідомляє портал Naval Post, авіагрупа авіаносця уже почала виконувати польоти.

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    Американська авіаносна група готується до захисту Чорного моря (фото)
    Американська авіаносна група готується до захисту Чорного моря (фото)
    Американська авіаносна група готується до захисту Чорного моря (фото)

    Зазначається, що загальна мета прибуття цієї ударної групи – демонстрація рішучості США захищати мир в регіоні.

    Конкретна мета – ударна група американського флоту хоче відпрацювати свої дії по захисту одразу декількох «театрів дій» або ж прилеглих акваторій, у тому числі – й Чорного моря.

    До цього ударна група в складі авіаносця Dwight D. Eisenhower провела спільні маневри з турецькими ВМС.

    Тепер АУГ флоту США планує відпрацьовувати виконання ударних операцій, протиповітряну оборону, розвідку та спостереження за діями противника.

    Відомо, що до складу цієї ударної групи входять як флагман атомний авіаносець Dwight D. Eisenhower, ракетний крейсер типу Ticonderoga USS Monterey (CG 61), чотири есмінці типу Arley Burke - USS Mitscher (DDG 57), USS Laboon (DDG 58), USS Mahan (DDG 72) та USS Thomas Hudner (DDG 116).

    Також сьогодні стало відомо, що в спільних українсько-британських маневрах Cossack mace – 2021 візьмуть участь понад тисячу військовослужбовців, у тому числі із пʼяти країн НАТО. Сценарій маневрів передбачає відсіч несподіваному нападу країни-агресора.

    Теги: Чорне море США НАТО авіаносець ВМС
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