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    США: Саудівська Аравія і ОАЕ намагаються мінімізувати жертви серед цивільних в Ємені

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    Війна в Ємені - США: Саудівська Аравія і ОАЕ намагаються мінімізувати жертви серед цивільних в Ємені
    Війна в Ємені

    Вашингтон і далі надаватиме підтримку Ер-Ріяду і Абу-Дабі в Ємені

    Державний секретар США Майк Помпео повідомив Конгрес про те, що Ер-Ріяд і Абу-Дабі в рамках операції в Ємені намагаються мінімізувати кількість жертв серед цивільного населення під час нанесення авіаційних ударів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Дане повідомлення дає можливість уряду США і далі продовжувати надавати міжнародній коаліції на чолі із Саудівською Аравією допомогу у рамках їх інтервенції до Ємену, яка триває четвертий рік. Жертвами громадянської війни в Ємені і інтервенції стали вже 10 тисяч осіб.

    Законодавці США в рамках роботи над бюджетом на 2019 рік вимагали від виконавчої влади надати докази, що Саудівська Аравія і ОАЕ роблять все від них залежне для мінімізації жертв.

    В іншому випадку літаки США припинили б дозаправляти винищувачі Ер-Ріяда і Абу-Дабі в повітрі. Пізніше міністр оборони США підтримав відповідну заяву Майка Помпео. 

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