США скорочують допомогу Пакистану на чверть мільярда

США очікують від Пакистану суттєвої активізації оборонної співпраці

США вирішили зменшити свою допомогу Пакистану на 255 млн дол через відмову Ісламабада від належної співпраці із Вашингтоном у боротьбі з тероризмом. Про це заявила посол США у ООН Ніккі Гейлі, повідомляє Reuters. «Адміністрація утримує 255 млн дол допомоги Пакистану. На це є чіткі причини. Пакистан роками вів подвійну гру... Часом вони



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Ніккі Гейлі

США очікують від Пакистану суттєвої активізації оборонної співпраці

США вирішили зменшити свою допомогу Пакистану на 255 млн дол через відмову Ісламабада від належної співпраці із Вашингтоном у боротьбі з тероризмом.

Про це заявила посол США у ООН Ніккі Гейлі, повідомляє Reuters.

«Адміністрація утримує 255 млн дол допомоги Пакистану. На це є чіткі причини. Пакистан роками вів подвійну гру... Часом вони працювали із нами, але також давали прихисток терористам, що нападали на наші сили у Афганістані», - сказала Гейлі.

Вона додала, що Штати очікують від Пакистану суттєвої активізації оборонної співпраці.

«Ці ігри неприйнятні для чинної адміністрації. Ми очікуємо від Пакистану значно більшої співпраці у боротьбі із тероризмом», - наголосила дипломат.

Раніше 2 січня МЗС Пакистану викликало на розмову посла США в Ісламабаді, наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив пакистанську владу у наданні притулку екстремістам і пригрозив припинити фінансову допомогу. Як заявили в прес-службі посольства США, Дейвіда Гейла викликали на зустріч з пакистанськими офіційними особами.

Жодних інших деталей виклику посла дипломати не надали.