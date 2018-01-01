США скорочують допомогу Пакистану на чверть мільярда
- Сьогодні, 03:57
-
Розсилка
США очікують від Пакистану суттєвої активізації оборонної співпраці
США вирішили зменшити свою допомогу Пакистану на 255 млн дол через відмову Ісламабада від належної співпраці із Вашингтоном у боротьбі з тероризмом.
Про це заявила посол США у ООН Ніккі Гейлі, повідомляє Reuters.
«Адміністрація утримує 255 млн дол допомоги Пакистану. На це є чіткі причини. Пакистан роками вів подвійну гру... Часом вони працювали із нами, але також давали прихисток терористам, що нападали на наші сили у Афганістані», - сказала Гейлі.
Вона додала, що Штати очікують від Пакистану суттєвої активізації оборонної співпраці.
«Ці ігри неприйнятні для чинної адміністрації. Ми очікуємо від Пакистану значно більшої співпраці у боротьбі із тероризмом», - наголосила дипломат.
Раніше 2 січня МЗС Пакистану викликало на розмову посла США в Ісламабаді, наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив пакистанську владу у наданні притулку екстремістам і пригрозив припинити фінансову допомогу. Як заявили в прес-службі посольства США, Дейвіда Гейла викликали на зустріч з пакистанськими офіційними особами.
Жодних інших деталей виклику посла дипломати не надали.