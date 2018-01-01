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    США готують «конкретні дії» щодо Пакистану

    2 січня МЗС Пакистану викликало на розмову посла США в Ісламабаді
    Білий дім 2 січня заявив, що прагне від Пакистану більше зусиль для боротьби з тероризмом. Також в адміністрації Трампа наголосили, що Вашингтон може оголосити про «конкретні дії» для тиску на Ісламабад у найближчі два дні. «Ми знаємо, що вони (влада Пакистану – ред.) можуть зробити більше, щоб зупинити тероризм, і ми
    • Вчора, 22:59
    • Розсилка
    <span>Речниця Білого дому Сара Сандерс</span>
    Речниця Білого дому Сара Сандерс

    2 січня МЗС Пакистану викликало на розмову посла США в Ісламабаді

    Білий дім 2 січня заявив, що прагне від Пакистану більше зусиль для боротьби з тероризмом. Також в адміністрації Трампа наголосили, що Вашингтон може оголосити про «конкретні дії» для тиску на Ісламабад у найближчі два дні.

    «Ми знаємо, що вони (влада Пакистану – ред.) можуть зробити більше, щоб зупинити тероризм, і ми хочемо, щоб вони це зробили», – сказала речниця Білого дому Сара Сандерс.

    Раніше 2 січня МЗС Пакистану викликало на розмову посла США в Ісламабаді, наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив пакистанську владу у наданні притулку екстремістам і пригрозив припинити фінансову допомогу. Як заявили в прес-службі посольства США, Дейвіда Гейла викликали на зустріч з пакистанськими офіційними особами.

    Жодних інших деталей виклику посла дипломати не надали.

    США тероризм Пакистан
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