Заступник Генсека НАТО спрогнозував час вирішальної фази війни в Україні

У НАТО спрогнозували час вирішальної фази війни в Україні

Заступник генсека Альянсу не бачить ризиків ескалації війни та залучення до конфлікту НАТО

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що війна в Україні увійде у вирішальну фазу найближчими тижнями. Про це він повідомив в інтерв'ю Al Jazeera.

«Ми вступаємо у вирішальну фазу війни, яку Росія веде проти України. Очікуємо, що найближчі тижні будуть вирішальними, навіть якщо війна триватиме більш тривалий час», – сказав один з керівників Альянсу.

Водночас Джоане наголосив, що Альянс не очікує ескалації війни та залучення до конфлікту НАТО.

«Ми не бачимо з військового погляду, що Росія хоче чи може ескалувати конфлікт, особливо з НАТО. Напевно, бентежним став той факт, що НАТО мобілізувало значні додаткові сили на східному фланзі, що ми вперше в історії активізували оборонний план для східних країн», – наголосив Джоане.

За його словами, війна в Україні буде продовжуватися «з більшою інтенсивністю і більшими жертвами», але ризику ескалації між Росією та НАТО немає.

«Ми намагаємося уникнути такого сценарію», – сказав він.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримати Україну у війні, яка може «затягнутися і тривати місяцями і роками».

Також генсек НАТО зробив важливу заяву щодо військової допомоги Україні.

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