  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Заступник Генсека НАТО спрогнозував час вирішальної фази війни в Україні

    У НАТО спрогнозували час вирішальної фази війни в Україні - Заступник Генсека НАТО спрогнозував час вирішальної фази війни в Україні
    У НАТО спрогнозували час вирішальної фази війни в Україні
    фото: Associated Press

    Заступник генсека Альянсу не бачить ризиків ескалації війни та залучення до конфлікту НАТО

    Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що війна в Україні увійде у вирішальну фазу найближчими тижнями. Про це він повідомив в інтерв'ю Al Jazeera.

    «Ми вступаємо у вирішальну фазу війни, яку Росія веде проти України. Очікуємо, що найближчі тижні будуть вирішальними, навіть якщо війна триватиме більш тривалий час», – сказав один з керівників Альянсу.

    Водночас Джоане наголосив, що Альянс не очікує ескалації війни та залучення до конфлікту НАТО.

    «Ми не бачимо з військового погляду, що Росія хоче чи може ескалувати конфлікт, особливо з НАТО. Напевно, бентежним став той факт, що НАТО мобілізувало значні додаткові сили на східному фланзі, що ми вперше в історії активізували оборонний план для східних країн», – наголосив Джоане.

    За його словами, війна в Україні буде продовжуватися «з більшою інтенсивністю і більшими жертвами», але ризику ескалації між Росією та НАТО немає.

    «Ми намагаємося уникнути такого сценарію», – сказав він.

    Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримати Україну у війні, яка може «затягнутися і тривати місяцями і роками».

    Також генсек НАТО зробив важливу заяву щодо військової допомоги Україні.

    Читайте також: Швеція та Фінляндія запланували разом подати заявки в НАТО
    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Заступник Генсека НАТО спрогнозував час вирішальної фази війни в Україні