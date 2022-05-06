Стало відомо, коли Байден підпише закон про ленд-ліз

Байден планує підписати законопроєкт є 9 травня

Президент США Джо Байден може підписати законопроєкт про ленд-ліз для України уже 9 травня. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

«Речниця Білого дому Джен Псакі: Джо Байден планує підписати законопроєкт про ленд-ліз для України в понеділок, 9 травня»,– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.

Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні. Також стало відомо, як США допомогли Україні на початку вторгнення.



