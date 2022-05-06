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    Стало відомо, коли Байден підпише закон про ленд-ліз

    Стало відомо, коли Байден підпише закон про ленд-ліз
    фото з відкритих джерел

    Байден планує підписати законопроєкт є 9 травня

    Президент США Джо Байден може підписати законопроєкт про ленд-ліз для України уже 9 травня. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

    «Речниця Білого дому Джен Псакі: Джо Байден планує підписати законопроєкт про ленд-ліз для України в понеділок, 9 травня»,– йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.

    Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні. Також стало відомо, як США допомогли Україні на початку вторгнення.


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    Теги: росія окупанти Джозеф Байден зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, коли Байден підпише закон про ленд-ліз