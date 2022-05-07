Окупанти готують провокації в Мелітополі на 9 травня

Російські військові хочуть звинуватити наших захисників у залякуванні та вбивстві учасників святкувань Дня перемоги

Російські окупанти готують можливі провокації у Мелітополі на 9 травня. Планують після цього звинуватити українських військовослужбовців. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Я вважаю, що розрив шаблону відбувається навіть у тих, хто був згоден змиритися з окупацією після того, як у місті починають прищеплювати радянську риторику та символіку. Мелітополь – це сучасне, проєвропейське місто», – заявив Федоров.

За словами міського голови, російські військові хочуть звинуватити наших захисників у залякуванні та вбивстві учасників святкувань Дня перемоги.

«З 2014 року, наскільки не було б важко, у місті святкували 9 травня з повагою до наших ветеранів і ніколи нікому не було небезпечно», – додав міський голова.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.