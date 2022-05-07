  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти готують провокації в Мелітополі на 9 травня

    Російські окупанти готують провокації в Мелітополі на 9 травня - Окупанти готують провокації в Мелітополі на 9 травня
    Російські окупанти готують провокації в Мелітополі на 9 травня
    фото з відкритих джерел

    Російські військові хочуть звинуватити наших захисників у залякуванні та вбивстві учасників святкувань Дня перемоги

    Російські окупанти готують можливі провокації у Мелітополі на 9 травня. Планують після цього звинуватити українських військовослужбовців. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

    «Я вважаю, що розрив шаблону відбувається навіть у тих, хто був згоден змиритися з окупацією після того, як у місті починають прищеплювати радянську риторику та символіку. Мелітополь – це сучасне, проєвропейське місто», – заявив Федоров.

    За словами міського голови, російські військові хочуть звинуватити наших захисників у залякуванні та вбивстві учасників святкувань Дня перемоги.

    «З 2014 року, наскільки не було б важко, у місті святкували 9 травня з повагою до наших ветеранів і ніколи нікому не було небезпечно», – додав міський голова.

    Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

    Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia Іван Федоров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти готують провокації в Мелітополі на 9 травня