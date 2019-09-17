США відновлює обмін послами із Білоруссю



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Олександр Лукашенко і Девід Хейл

Після політичного конфлікту в 2008 році кількість американських дипломатів в Мінську скоротили, рівень глави посольства був знижений до рівня тимчасового повіреного

Сполучені Штати Америки і Білорусь відновлюють обмін послами.

Про це заявив заступник державного секретаря Девід Хейл під час перемовин з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську, повідомляє «БЕЛТА».

«Я хотів би передати привіт від держсекретаря, який попросив мене приїхати, щоб бути присутнім на важливому історичному моменті наших двосторонніх відносин. Після нашої зустрічі ми зробимо оголошення, що будемо обмінюватися послами після закінчення такої кількості років без послів», — сказав Хейл.

Він також додав, що США це роблять з метою реалізації повною мірою потенціалу двосторонніх відносин, а не з метою змагання з якоюсь іншою країною.

«А також тому, що для нас дуже важливий цей регіон і ми дуже уважно ставимося до загроз безпеці. Також тому, що ми дуже сильно підтримуємо суверенітет і незалежність Білорусі», — додав Хейл.

11 січня американські ЗМІ повідомили, що глава МЗС Білорусі Володимир Макей повідомив Вашингтон про зняття обмежень на число американських дипломатів в Мінську.

Пізніше МЗС Білорусі підтвердило контакти Макея з керівництвом Держдепу США, але деталі не розкрило.

З 2008 року американське посольство в Мінську функціонує в урізаному складі, без посла, на рівні повіреного у справах. Спочатку було встановлено ліміт у п’ять дипломатів, але поступово він був розширений до 10.

Статус дипмісій був понижений після того, як в 2007—2008 роках США ввели санкції проти Мінська через політичні репресії.

Наразі, певне потепління між Мінськом та Вашингтоном відбувається на тлі періодичних та різких випадів президента Олександра Лукашенка на адресу РФ.