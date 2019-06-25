США відреагували на скандальне рішення ПАРЄ



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Вашингтон виступає проти повернення Росії до Ради Європи

Сполучені Штати виступали проти повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи та вважають, що делегати з РФ, які перебувають під санкціями, не можуть брати участь в роботі європейських установ.

Про це на зустрічі з пресою заявив Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

«Як ви знаєте, США не є членом Ради Європи, але, як ви також маєте знати, ми виступали проти повернення Росії до Ради Європи, і ми чітко висловлювали свою позицію. Ми були вражені зусиллями української команди в ПАРЄ, які вони доклали, щоб не дати можливості Росії повернутись у цю організацію», — зазначив Тейлор.

Раніше українська делегація заблокувала автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє Росії повернутися в організацію без виконання зобов’язань.

Міністерство закордонних справ України заявило, що ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і відмовилася від відповідальності за мир у Європі.

Зеленський через пів доби відреагував на скандальні події в ПАРЄ.

Нагадаємо, під будівлею Ради Європи зібрався пікет проти Росії (відео).

Стало відомо, що Україна та Грузія оскаржують повноваження російської делегації у ПАРЄ.