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    США відреагували на скандальне рішення ПАРЄ

    • Розсилка
    США відреагували на скандальне рішення ПАРЄ

    Вашингтон виступає проти повернення Росії до Ради Європи

    Сполучені Штати виступали проти повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи та вважають, що делегати з РФ, які перебувають під санкціями, не можуть брати участь в роботі європейських установ.

    Про це на зустрічі з пресою заявив Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

    «Як ви знаєте, США не є членом Ради Європи, але, як ви також маєте знати, ми виступали проти повернення Росії до Ради Європи, і ми чітко висловлювали свою позицію. Ми були вражені зусиллями української команди в ПАРЄ, які вони доклали, щоб не дати можливості Росії повернутись у цю організацію», — зазначив Тейлор.

    Раніше українська делегація заблокувала автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

    Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє Росії повернутися в організацію без виконання зобов’язань.

    Міністерство закордонних справ України заявило, що ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і відмовилася від відповідальності за мир у Європі.

    Зеленський через пів доби відреагував на скандальні події в ПАРЄ.

    Нагадаємо, під будівлею Ради Європи зібрався пікет проти Росії (відео).

    Стало відомо, що Україна та Грузія оскаржують повноваження російської делегації у ПАРЄ.

     Читайте також: Нічний кошмар у Страсбурзі. Як Європа капітулює перед Росією
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    Росія США Європа ПАРЄ
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