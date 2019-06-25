США відреагували на скандальне рішення ПАРЄ
Вашингтон виступає проти повернення Росії до Ради Європи
Сполучені Штати виступали проти повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи та вважають, що делегати з РФ, які перебувають під санкціями, не можуть брати участь в роботі європейських установ.
Про це на зустрічі з пресою заявив Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.
«Як ви знаєте, США не є членом Ради Європи, але, як ви також маєте знати, ми виступали проти повернення Росії до Ради Європи, і ми чітко висловлювали свою позицію. Ми були вражені зусиллями української команди в ПАРЄ, які вони доклали, щоб не дати можливості Росії повернутись у цю організацію», — зазначив Тейлор.
Раніше українська делегація заблокувала автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.
Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє Росії повернутися в організацію без виконання зобов’язань.
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