ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і відмовилася від відповідальності за мир у Європі - МЗС



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Повернення РФ до ПАРЄ покладає додаткову відповідальність на ОБСЄ за безпеку та стабільність у Європі, - Боднар

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар вважає затвердження резолюції, що дозволяє делегації РФ повернутися до ПАРЄ - капітуляцією організації перед шантажем Російської Федерації.

«ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем і де-факто відмовилася від відповідальності за мир і демократію в Європі. Це покладає додаткову відповідальність на ОБСЄ за безпеку та стабільність у Європі - головний меседж України на ASRC19 OSCE (Щорічна конференція ОБСЄ з огляду проблем у сфері безпеки», - повідомив дипломат на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Як повідомлялося, Зеленський через пів доби відреагував на скандальні події в ПАРЄ.

Нагадаємо, під будівлею Ради Європи зібрався пікет проти Росії (відео).

Стало відомо, що Україна та Грузія оскаржують повноваження російської делегації у ПАРЄ.

Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок, 25 червня, ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.