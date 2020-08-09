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    США закликали Росію припинити порушення прав людини у Криму

    • Розсилка
    США закликали Росію припинити порушення прав людини у Криму

    США вчергове закликали РФ припинити окупацію Криму

    Сполучені Штати Америки закликали Росію припинити порушення прав людини кримських татар і покинути українську територію. Про це йдеться у заяві Посольства США у Києві.

    «У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію», - йдеться в тексті.

    У посольстві наголосили, що Крим - це Україна.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного. 

    «Врегулювання цього питання назріло давно, і ми нарешті маємо поставити в ньому крапку. Впевнено можемо сказати – обов’язково відзначимо це свято солідарності у вільному Бахчисараї та по всьому Криму», – зазначив Зеленський.

    Нагадаємо, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

    Раніше Зеленський заявляв, що настане день, коли Крим повернеться до України.

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