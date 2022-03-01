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    США закликають американців у Росії негайно залишити країну

    Громадянам США наполегливо рекомендують не подорожувати по землі з Росії в Україну - США закликають американців у Росії негайно залишити країну
    Громадянам США наполегливо рекомендують не подорожувати по землі з Росії в Україну
    фото з відкритих джерел

    Росію внесли до найвищої категорії рівня щодо безпеки подорожей із позначкою «Не подорожувати»

    Державний департамент США закликає своїх громадян негайно виїхати з Росії комерційними рейсами. На сайті дипломатичного відомства Росію внесли до 4-ї найвищої категорії рівня щодо безпеки подорожей, із позначкою «Не подорожувати».

    «Не подорожуйте до Росії, у зв'язку з неспровокованим та необґрунтованим нападом російських військ в Україну, через потенційне переслідування громадян США представниками російських урядових служб безпеки, обмежені можливості посольства США надавати допомогу своїм громадянам в Росії, через Covid-19 та пов’язані з цим обмеження, через тероризм, обмежені авіарейси в та з Росії, а також через свавільне виконання місцевого законодавства. Громадянам США варто розглянути можливість негайного виїзду з Росії через комерційні варіанти, які ще доступні», – повідомляє Держдеп США, цитує «Голос Америки».

    «Через подальше вторгнення Росії в Україну все більше авіакомпаній скасовують рейси в та з Росії, багато країн закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Крім того, повітряний простір навколо півдня Росії обмежено, а низка аеропортів у цьому регіоні закриті», – інформує відомство.

    «Громадянам США наполегливо рекомендуємо не подорожувати по землі з Росії в Україну», – мовиться у повідомленні.

    28 лютого Державний департамент США дав дозвіл на добровільний виїзд з Росії персоналу та членів їх сімей, посольства США в Москві, якщо вони не займаються питання надзвичайних ситуацій.

    У понеділок, 28 лютого, США також оголосили, що зупиняють роботу американського посольства у Білорусі.

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    Теги: війна #stoprussia
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    США закликають американців у Росії негайно залишити країну