США запровадили нові санкції проти Венесуели
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Міністерство фінансів США ввело санкції проти компаній Monsoon Navigation Corporation і Serenity Maritime Limited
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти сектору оборони та спецслужб Венесуели, а також проти компаній і танкерів, які беруть участь у незаконному обороті венесуельської нафти.
Про це йдеться в офіційному повідомленні американського Мінфіну.
«Сьогоднішні дії Мінфіну подають сигнал військовим та спецслужбам Венесуели, а також тим, хто його підтримує, що їхня подальша підтримка незаконного режиму Мадуро матиме серйозні наслідки», - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів Стівен Мнучин.
Крім того, Міністерство фінансів США ввело санкції проти компаній Monsoon Navigation Corporation, Serenity Maritime Limited, а також танкерів Ocean Eleganc та Leon Dias, які транспортують нафту на Кубу.
Як підкреслив глава Мінфіну, Сполучені Штати готові й надалі запроваджувати тиск, якщо режим Мадуро продовжить обмінювати венесуельську нафту в обмін на військову підтримку.
Введення нових санкцій США відбулося після арештів режимом Ніколаса Мадуро членів Національної асамблеї (парламенту) Венесуели.
Нагадаємо, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав громадян Боліваріанської Республіки вийти з акціями протесту у суботу, 11 травня.
Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.
Джерело: Укрінформ