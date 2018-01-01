США зупиняють безпекову допомогу Пакистану

Білий дім заявив, що прагне від Пакистану більше зусиль для боротьби з тероризмом

Державний департамент США оголосив 4 січня, що Вашингтон припиняє допомогу Пакистану з питань національної безпеки, доки Ісламабад не вживатиме належних заходів проти мережі «Хаккані» та афганських талібів. «Сьогодні ми можемо підтвердити тимчасовое припинення... надання безпекової допомоги, допоки уряд Пакистану не вживатиме



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Гізер Науерт

Білий дім заявив, що прагне від Пакистану більше зусиль для боротьби з тероризмом

Державний департамент США оголосив 4 січня, що Вашингтон припиняє допомогу Пакистану з питань національної безпеки, доки Ісламабад не вживатиме належних заходів проти мережі «Хаккані» та афганських талібів.

«Сьогодні ми можемо підтвердити тимчасовое припинення... надання безпекової допомоги, допоки уряд Пакистану не вживатиме рішучих заходів проти таких груп, як афганські таліби та мережа «Хаккані». Ми вважаємо, що вони (ці групи – ред.) дестабілізують регіон, а також мають на меті вбивство американських співробітників», – повідомила на брифінгу речниця Держдепартаменту Гізер Науерт.

Білий дім заявив, що прагне від Пакистану більше зусиль для боротьби з тероризмом.

Також в адміністрації Трампа наголосили, що Вашингтон може оголосити про «конкретні дії» для тиску на Ісламабад у найближчі два дні.

Раніше 2 січня МЗС Пакистану викликало на розмову посла США в Ісламабаді, наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив пакистанську владу у наданні притулку екстремістам і пригрозив припинити фінансову допомогу. Як заявили в прес-службі посольства США, Дейвіда Гейла викликали на зустріч з пакистанськими офіційними особами.

Жодних інших деталей виклику посла дипломати не надали.