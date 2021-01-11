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    Склянка «Коли» за 400 грн? Мережа знову дивується «чекам з ресторанів Буковеля»

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    Буковель-2021 шокує цінами у ресторанах - Склянка «Коли» за 400 грн? Мережа знову дивується «чекам з ресторанів Буковеля»
    Буковель-2021 шокує цінами у ресторанах

    Користувачі соцмереж піддали сумніву, що опублікований чек з ресторану у Буковелі, і були праві

    Соцмережі продовжують обговрювати чеки з ресторанів у Буковелі.  Якщо перед Новим роком відвідувачі корчми у Буковелі могли заплатити за 200-грамовий салат з квашеної капусти 190 гривень і ще за 200 гривень з’їсти порцію вареників, то вже під час різдвяних свят начебто за 400 гривень можна випити лише пляшечку «Кока-коли» 0, 25 гр. А за порцію какао у закладі начебто взяли 600 грн, а от капучіно вже можна було випити дешевше ─ всього за 450 грн. Також 400 грн коштує і 50 грамів горілки.

    І це тільки напої. Салат «Цезар» коштує 1 500 грн, м’ясна нарізка ─ 1 850 грн. Найдорожчим у чеку виявився гриль асорті ─ 6 450 грн.

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    Користувачі соцмереж розійшлися у думках щодо чеку: одні кажуть, що він взагалі не з ресторану у Буковелі, а інші ─ вважають, що у ресторації «по приколу» дописали нулі за кожну страву. Користувачка Наталія Гладкова вказує, що насправді чек з Найдорожчої ресторації Галичини, де спеціально по-приколу до ціни кожної страви додають нуль.

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    Між іншим, у 2021 році планується розпочати будівництво гірськолижного курорту на території Славської об'єднаної територіальної громади на Львівщині. Сума інвестицій становитиме 500 млн доларів. Курорт побудують за 15 кілометрів від Славського в селах Верхня Рожанка й Волосянка.

    Теги: відпочинок туризм ціни ресторан Буковель
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