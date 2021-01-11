Світові ціни на продовольство зросли до максимуму за останні три роки

Індекс цін на рослинні олії в грудні зріс на 4,7% і досяг найвищого рівня з вересня 2012 року

У грудні минулого року підвищилися ціни на зернові у зв’язку з несприятливими погодними умовами і прогнозами на врожай

За підсумками 2020 р. середнє значення індексу продовольчих цін FАО досягло максимального за останні три роки рівня, склавши 97,9 пункту, що на 3,1% вище за показник 2019 р. Про це повідомила пресслужба Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), пише agronews.ua.

Зазначається, що у грудні 2020 р. середнє значення індексу продовольчих цін FАО склало 107,5 пункту, що на 2,2% вище за листопадовий показник.

Індекс цін на зернові в грудні зріс на 1,1% у порівнянні з листопадовим показником, а його середньорічне значення за 2020 р. на 6,6% перевищило рівень попереднього року.

Так, у грудні підвищилися експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго та рис, що частково було викликано побоюваннями у зв’язку з несприятливими погодними умовами і прогнозами на врожай у Північній і Південній Америці, а також у Росії. Експортні ціни на рис за підсумками року зросли на 8,6%, а на кукурудзу та пшеницю – відповідно на 7,6% і 5,6%.

«Індекс цін на рослинні олії в грудні зріс на 4,7% і досяг найвищого рівня з вересня 2012 р. Крім подальшого скорочення пропозиції з боку провідних країн – виробників пальмової олії на світовій торгівлі позначилося різке підвищення експортного мита в Індонезії. Зростання світових цін на соєву олію частково пояснюється тривалими страйками в Аргентині, які позначилися як на виробництві, так і на портовій логістиці. Середнє значення цього підіндексу за 2020 р. на 19,1% перевищило показник попереднього року», – зазначили експерти.

Індекс цін на цукор у грудні знизився на 0,6% (за підсумками року зріс на 1,1%), на м’ясо – зріс на 1,7% (за рік знизився на 4,5%), на молочну продукцію також зріс на 3,2% (за рік знизився на 1%).

Як повідомлялося, вартість української пшениці на експортному ринку перевищила шестирічний максимум.

Як повідомлялося, Україна з 1 січня 2021 року, згідно з зобов’язанням по економічній частині асоціації з Євросоюзом, скасувала мито на ввезення вин. Це передбачено зобов’язаннями України щодо обнуління імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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