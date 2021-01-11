Зеленський наказав Кабміну вирішити питання тарифів на газ
Керівник Міністерства енергетики представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ
Президент Володимимр Зеленський наказав уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення. Відповідна енергетична нарада відбулася в Офісі президента, повідомляє пресслужба.
«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян», – наголосив Володимир Зеленський.
Керівник Міністерства енергетики Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.
«Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу», ─ додали в пресслужбі Офісу президента.
Як повідомлялося, в Україні проходять акції протесту проти підвищення тарифів на газ. Активісти скликають всеукраїнську акцію протесту.
Вимоги протестувальників:
- Президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, НАК «Нафтогаз» і НКРЕКП мають ініціювати реальне зменшення тарифів на газ та його розподілення.
- Кабінет міністрів має скасувати свою постанову № 1325 від 28.12.2020, яка підвищує вартість електроенергії для населення.
- РНБО має невідкладно розглянути та ініціювати повернення у власність місцевих громад газотранспортних та газорозподільчих мереж на їхній території, які наразі перебувають у користуванні приватних акціонерних компаній, які в інтересах своїх власників-олігархів обдирають споживачів.
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