Зеленський наказав Кабміну вирішити питання тарифів на газ

В Україні проходять акції протесту проти підвищення тарифів на газ

Керівник Міністерства енергетики представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ

Президент Володимимр Зеленський наказав уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення. Відповідна енергетична нарада відбулася в Офісі президента, повідомляє пресслужба.

«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян», – наголосив Володимир Зеленський.

Керівник Міністерства енергетики Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.

«Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу», ─ додали в пресслужбі Офісу президента.

Як повідомлялося, в Україні проходять акції протесту проти підвищення тарифів на газ. Активісти скликають всеукраїнську акцію протесту.

Вимоги протестувальників:

Президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, НАК «Нафтогаз» і НКРЕКП мають ініціювати реальне зменшення тарифів на газ та його розподілення.

Кабінет міністрів має скасувати свою постанову № 1325 від 28.12.2020, яка підвищує вартість електроенергії для населення.

РНБО має невідкладно розглянути та ініціювати повернення у власність місцевих громад газотранспортних та газорозподільчих мереж на їхній території, які наразі перебувають у користуванні приватних акціонерних компаній, які в інтересах своїх власників-олігархів обдирають споживачів.



