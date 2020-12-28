Ціни у Буковелі шокують туристів: за салат із квашеної капусти треба викласти 200 грн

Туристи розповідають, що ціни на готелі та їжу в Буковелі в цьому сезоні досягли та перевершили австрійські, а місцями й швейцарські

У неділю один з відвідувачів корчми на гірськолижному курорті Буковель опублікував у соцмережах світлину меню, де зазначено ціни на їжу.

Так, ціни на страви важко назвати «українськими». Наприклад, тут можна знайти 200-грамовий салат з квашеної капусти за 190 гривен. Також, за 200 гривень тут можна поїсти порцію вареників. Тістечко вафельне зі згущенкою за 100 гривень, а чашка кави еспресо обійдеться у 65 гривень.

Зазначимо, що минулого тижня інша українська турстка-лижниця також поділилася своїми враженнями про ціни в Буковелі.

«Ціни — високі. Місцями навіть сильно завищені. Наприклад, вино в супермаркеті - мінімум у два рази вище реальної вартості. Тому любителям посидіти ввечері з келихом вина рекомендую брати з собою (тим більше і гарного вибору в магазині немає)», - написала туристка на своїй Facebook-сторінці .

Досвідчена лижниця додала, що ціни на готелі та їжу в Буковелі в цьому сезоні досягли та перевершили австрійські, а місцями й швейцарські.

Між іншим, у 2021 році планується розпочати будівництво гірськолижного курорту на території Славської об'єднаної територіальної громади на Львівщині. Сума інвестицій становитиме 500 млн доларів. Курорт побудують за 15 кілометрів від Славського в селах Верхня Рожанка й Волосянка.