Стала відома явка на мерських виборах в Кривому Розі

Явка є набагато вищою, ніж в другому турі в Чернівцях

У Кривому Розі триває другий тур голосування за міського голову. Явка виборців станом на 12:00 склала 14,65%.

Це досить високий показник, враховуючи те, що у той самий час по всій Україні у першому турі місцевих виборів явка склала всього 13,5%. Про це інформує громадянська мережа ОПОРА.

Для порівняння – явка виборців у другому турі голосування за мера Чернівців 29 листопада на цю годину склала 6,4% (похибка – 0,75%).

У першому турі місцевих виборів у Кривому Розі Екзитполи в Кривому Розі: хто стане мером і які партії пройдуть у міськраду переміг чинний мер міста Юрій Вілкул, набравши 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від «Слуги народу» Дмитро Шевчик. Втім, вже 17 листопада лідер виборчих перегонів Вілкул, який був мером Кривого Рогу упродовж 10 років знявся з виборів. У другому турі він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який здобув третє місце у першому турі виборів.

Нагадаємо, Зеленський закликав жителів Кривого Рогу вибрати мера, якого місто «давно заслуговує».

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