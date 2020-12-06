Вибори у Кривому Розі: спостерігачку не допускали до дільниці, доки вона двічі не здала аналіз крові

Як наслідок, спостерігачка пропустила ранкове засідання комісії

На виборчій дільниці №121692, яка розташована у відділенні КП «Криворізька міська лікарня №4 Криворізької міської ради», у спостерігачки від громадянської мережі «Опора» ранком неділі, 6 грудня 2020 року, вимагали негативний тест на COVID-19, без якого її не допускали до спостереження.

Про це повідомили у пресслужбі «Опори».

Члени комісії не заперечували аби спостерігачка була присутня на ранковому засіданні без довідки про відсутність у неї коронавірусу. Натомість черговий лікар Олександр Китаєв спочатку змусив спостерігачку здати експрес-тест на COVID-19, але коли той виявився негативним, обстеження на цьому не завершилось.

«Після цього була взята кров на глюкозу, загальний аналіз крові, вимірена сатурація, зроблена кардіограма та виміряна температура. До цього ж лікар відправляв спостерігачку «Опори» на рентген, але після її відмови робити це, не наполягав», – зазначається у повідомленні.

Як наслідок, спостерігачка пропустила ранкове засідання комісії.

«Чинне законодавство не встановлює обов’язку проходити офіційним спостерігачам таке тестування для спостереження на спецдільницях, а лише рекомендує», – звертає увагу «Опора».

Як повідомлялося, у Кривому Розі сьогодні обирають міського голову.

До слова, чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул не буде брати участь у другому турі виборів. Він не буде брати участь у виборах за станом здоров’я, тому до виборчого бюлетеня було включено Костянтина Павлова, який отримав третій результат за кількістю голосів виборців – 9,15%.

Нагадаємо, Зеленський закликав жителів Кривого Рогу вибрати мера, якого місто «давно заслуговує».

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