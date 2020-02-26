СБУ викрила у Маріуполі і Конотопі прихильниць «народних республік»
Жителька Конотопа на Сумщині у соцмережах агітувала за «Новоросію»
Служба безпеки України викрила у Донецькій та Сумській областях двох проросійських пропагандисток.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«На Донеччині співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили пропагандистку, яка діяла в інтересах так званої «ДНР». За даними слідства органів безпеки, мешканка Маріуполя регулярно розміщувала на персональних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж сепаратистський контент. У публікаціях зокрема містилися заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни», - йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, зловмисниця популяризувала терористичні організації «Л/ДНР», підтримувала ідею виходу південно-східних регіонів зі складу України. А деструктивні матеріали жінка отримувала із російських пропагандистських інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.
Аналогічно діяла й жителька Конотопа на Сумщині. У соцмережах вона агітувала за так звану «Новоросію», а також підтримувала ідею створення фейкової «Сумської народної республіки».
За місцями проживання зловмисниць правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.