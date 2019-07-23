Стали відомі деталі катастрофи на російському судні «Лошарик»



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Після того, як підводники почали втрачати свідомість, командир АС-31 попросив дозволу евакуюватися на підводний човен «Подмосковье»

Російське видання «Коммерсантъ», посилаючись на джерело, що має вихід на групу слідчих, які працюють над катастрофою на судні АС-31, розповіло про деталі трагедії 1 липня. Екіпаж судна того дня займався перевіркою механізмів глибоководного апарату після ремонту. Вже під час підняття і стиковки із кораблем-носієм «Подмосковье» в відсіку із акумуляторами з’явився дим. Поява диму означала наявність пожежі – при цьому полум’я не було видно через наявність спеціальних ізоляційних матеріалів. Це ускладнювало знаходження місця загоряння.

Екіпаж човна міг евакуюватися через шлюз на човен-носій. Також кожен член екіпажу мав при собі прилад ПДУ-3, який дає можливість дихати 20 хвилин навіть в умовах великого задимлення. Проте, відповідно до статутів, кожен моряк має на випадок пожежі залишатися в своєму відсіку човна і намагатися боротися із аварією на своєму місці. Евакуація із палаючого відсіку може мати наслідком кримінальну відповідальність.

Після доповіді командиру корабля-носія судно АС-31 покинуло шість осіб, а 10 продовжували боротися із пожежею. Саме вони і загинули. Під час гасіння пожежі було використано всі наявні засоби. Також 10 членів екіпажу АС-31 використали всі наявні засоби забезпечення себе киснем. Після того, як учасники гасіння пожежі, почали втрачати свідомість командир АС-31 попросив дозволу евакуюватися на підводний човен «Подмосковье». Проте акумулятор вибухнув раніше ніж члени екіпажу судна «Лошарик» змогли евакуюватися.

Причиною проблем із акумуляторами на АС-31 могло стати те, що на кораблі використовували новий тип даних приладів. До 2014 року глибоководні апарати такого класу використовували срібно-цинкові акумулятори, які вироблялися в Україні, і відповідна компанія здійснювала їх обслуговування. Проте після початку агресії на АС-31 почали використовувати літій-іонні батареї петербурзького підприємства ОАО «Аккумуляторная компания Ригель».

Також причиною проблем міг стати і екстремальний режим роботи акумулятора.

Третя версія виключає можливість вибуху відповідної потужності на акумуляторах і натякає на можливість диверсії.

Нагадаємо, міністр оборони Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну, що основною причиною надзвичайної події на глибоководному апараті в Баренцевому морі, внаслідок якої загинули 14 підводників, стала пожежа в акумуляторному відсіку.