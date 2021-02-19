Рівнянка загинула під час підводного плавання у Єгипті

Чоловік одразу звернувся до рятувальників, але було вже надто пізно

Жінка плавала під водою з чоловіком, а потім зникла

В Єгипті під час підводного плавання (снорклінгу) загадково померла українка. Жінка з Рівного приїхала відпочивати на курорт зі своїм чоловіком.

Як повідомляє видання «Радіо Трек», жінка плавала під водою з чоловіком, а потім зникла.

Чоловік відразу ж викликав рятувальників, але врятувати жінку не вдалося. Видання посилається на власні джерела, але офіційної інформації про таку трагедію за кордоном з громадянкою України немає.

Що саме стало причиною смерті українки – невідомо.

До речі, видання не вказує, на якому саме єгипетському курорті і коли загинула жінка.

Нагадаємо, під час снорклінгу на відпочинку в Єгипті від нападу акули серйозно постраждала українська родина. 12-річний хлопчик втратив руку.

А в липні минулого року на закритому владою Єгипту пляжі поблизу Олександрії одночасно потонули 11 осіб.

Місцеві жителі раніше прозвали його «пляжем смерті». Таку назву йому було дано через почастішання випадків загибелі плавців на ньому.