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    Потужний шторм знищив пляжі Одеси

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    Хвилі змили більшу частину піску - Потужний шторм знищив пляжі Одеси
    Хвилі змили більшу частину піску
    фото: odessa-life.od.ua

    Хвилі змили більшу частину піску, залишилося лише кілька клаптиків суші біля двох рятувальних станцій

    В Одесі на 16-й станції Великого Фонтану після шторму Трістан майже повністю зник один з пляжів.

    Хвилі змили більшу частину піску, залишилося лише кілька клаптиків суші біля двох рятувальних станцій. Сходи ж тепер спускаються прямо в море.

    «Був дуже сильний шторм. Море настільки близько підійшло, що хвилі били в цю бетонну стіну. Тобто практично не було піску», — говорить одеситка Ірина Мороз.

    На одному з пляжів тепер просто немає сходів: хвилі відкинули конструкцію на кілька метрів від води. Тепер прохід через пляж заблокований. Зараз там проводяться роботи з лагодження пошкоджених конструкцій, йдеться в сюжеті «ТСН».

    Влада планує провести ревізію всіх пляжів найближчим часом. В Управлінні інженерного захисту території кажуть, що грошей на їх повне відновлення у міста немає.

    «Це бюджетні кошти, яких заздалегідь не вистачає. Тому все ж ми сподіваємося, що природа до нас повернеться обличчям і повернемо цю піщану масу на пляжі», — говорить заступник начальника управління Віталій Парфьонов.

    Зазначимо, що щорічно потужні шторми забирають близько 20% піску з пляжів. Кілька десятків років тому в Одесі вже проводили експеримент — залучили іноземну компанію до намивання пляжів, але робота виявилася неефективною. Люди кажуть, що замість забудови узбережжя багатоповерхівками, потрібно втілювати проєкти з захисту пляжів від наступу моря. Щорічно вода все сильніше атакує сушу.

    Нагадаємо, в одеській Аркадії невідомі зливають нечистоти в море.

    Теги: Одеса пляжі
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