Потужний шторм знищив пляжі Одеси

Хвилі змили більшу частину піску, залишилося лише кілька клаптиків суші біля двох рятувальних станцій

В Одесі на 16-й станції Великого Фонтану після шторму Трістан майже повністю зник один з пляжів.

Хвилі змили більшу частину піску, залишилося лише кілька клаптиків суші біля двох рятувальних станцій. Сходи ж тепер спускаються прямо в море.

«Був дуже сильний шторм. Море настільки близько підійшло, що хвилі били в цю бетонну стіну. Тобто практично не було піску», — говорить одеситка Ірина Мороз.

На одному з пляжів тепер просто немає сходів: хвилі відкинули конструкцію на кілька метрів від води. Тепер прохід через пляж заблокований. Зараз там проводяться роботи з лагодження пошкоджених конструкцій, йдеться в сюжеті «ТСН».

Влада планує провести ревізію всіх пляжів найближчим часом. В Управлінні інженерного захисту території кажуть, що грошей на їх повне відновлення у міста немає.

«Це бюджетні кошти, яких заздалегідь не вистачає. Тому все ж ми сподіваємося, що природа до нас повернеться обличчям і повернемо цю піщану масу на пляжі», — говорить заступник начальника управління Віталій Парфьонов.

Зазначимо, що щорічно потужні шторми забирають близько 20% піску з пляжів. Кілька десятків років тому в Одесі вже проводили експеримент — залучили іноземну компанію до намивання пляжів, але робота виявилася неефективною. Люди кажуть, що замість забудови узбережжя багатоповерхівками, потрібно втілювати проєкти з захисту пляжів від наступу моря. Щорічно вода все сильніше атакує сушу.

Нагадаємо, в одеській Аркадії невідомі зливають нечистоти в море.