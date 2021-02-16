У парку Києва патруль знайшов мертву дівчину. 18+
Трагедія сталася у Парку партизанської слави
У Києві в Парку партизанської слави сьогодні вдень було виявлено тіло мертвої дівчини. Про це повідомляє муніципальна охорона, наряд якої під час патрулювання парку й виявив тіло без ознак життя.
Наразі муніципальна варта очепили периметр та викликали правоохоронців.
Причини смерті встановить експертиза.
Також опубліковано фото з місця трагедії та самої дівчини. Чи були при дівчині якісь документи, які б засвідчили особу, не повідомляється.
Нагадаємо, минулого тижня у Києві таксист отруїв пасажирів і кинув помирати. 40-річний чоловік став жертвою нападу, його отруїв таксист і викинув з авто на вулицю. Чоловік пролежав усю ніч на морозі в критичному стані і міг померти, якби його не врятувала 38-річна киянка. Іншого пасажира таксі, 52-річного чоловіка, знайшли мертвим пізніше.