Стали відомі нові деталі можливої змови Аарона Бенкса і РФ



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Аарон Бенкс відомий як найбільший донор кампанії за вихід Великої Британії із ЄС

Британські депутати вимагають провести детальне розслідування

Були знайдені нові деталі переговорів між банкіром Аароном Бенксом і РФ, які стосувалися ексклюзивної можливої домовленості між британським бізнесменом і російською золотодобувною компанією.

Британське видання The Guardian повідомляє про це.

Аарон Бенкс відомий як найбільший донор кампанії за вихід Великої Британії із ЄС – всього він пожертвував до 9 млн фунтів. Деталі пропозиції росіян стали відомі із семисторінкової презентації. Відповідну пропозицію Аарону Бенксу зробив сам російський посол в країні Олександр Яковенко. Мова йде про переговори 6 листопада 2015 року в заміській резиденції російського посла.

По суті Бенксу пропонували інвестувати в створення нової суперкомпанії в РФ по видобуванню золота, капітал якої після низки поглинань мав би складати 6,2 млрд фунтів. Фінансувати розвиток компанії, відповідно до презентації, мав би Сбєрбанк. Деталями пропозиції росіян Бенкс поділився також із іншим британцем Джимом Меллоном, яким також виступав за вихід Великої Британії із ЄС.

Зрештою Аарон Бенкс відмовився від пропозиції росіян. Проте його попередні суперечливі заяви щодо кількості зустрічей із послом РФ і суті російських пропозиції змусили низку британських депутатів поставити питання про повне розслідування деталей контактів Аарона Бенкса із представниками російського уряду.