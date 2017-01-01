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    Стали відомі плани депутатів на наступний тиждень

    Рада не планує розглядати закон про реінтеграцію Донбасу
    У розкладі пленарного тижня Верховної Ради 5-8 грудня не включено розгляд законопроекту №7163 про реінтеграцію Донбасу. Це видно в оприлюдненому розкладі засідань на сайті парламенту. За розкладам, зокрема, у четвер депутатам запропоновано розглянути в другому читанні проект держбюджету на 2018 рік. У вівторок планується розглянути включення до
    • Сьогодні, 12:21
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    Рада не планує розглядати закон про реінтеграцію Донбасу

    У розкладі пленарного тижня Верховної Ради 5-8 грудня не включено розгляд законопроекту №7163 про реінтеграцію Донбасу. Це видно в оприлюдненому розкладі засідань на сайті парламенту.

    За розкладам, зокрема, у четвер депутатам запропоновано розглянути в другому читанні проект держбюджету на 2018 рік.

    У вівторок планується розглянути включення до порядку денного двох урядових законопроектів: №7276 про змін законів щодо доступу до інформації Нацагенції із запобігання корупції та №7286 про посилення відповідальність за порушення правил дорожнього руху,

    Також планується включення до порядку денного сесії президентського законопроекту №7322 «Про дипломатичну службу».

    Остаточний порядок дня на тиждень буде сформовано за результатами погоджувальної ради в понеділок.

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