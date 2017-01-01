Стали відомі плани депутатів на наступний тиждень

Рада не планує розглядати закон про реінтеграцію Донбасу

У розкладі пленарного тижня Верховної Ради 5-8 грудня не включено розгляд законопроекту №7163 про реінтеграцію Донбасу. Це видно в оприлюдненому розкладі засідань на сайті парламенту. За розкладам, зокрема, у четвер депутатам запропоновано розглянути в другому читанні проект держбюджету на 2018 рік. У вівторок планується розглянути включення до



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Рада не планує розглядати закон про реінтеграцію Донбасу

У розкладі пленарного тижня Верховної Ради 5-8 грудня не включено розгляд законопроекту №7163 про реінтеграцію Донбасу. Це видно в оприлюдненому розкладі засідань на сайті парламенту.

За розкладам, зокрема, у четвер депутатам запропоновано розглянути в другому читанні проект держбюджету на 2018 рік.

У вівторок планується розглянути включення до порядку денного двох урядових законопроектів: №7276 про змін законів щодо доступу до інформації Нацагенції із запобігання корупції та №7286 про посилення відповідальність за порушення правил дорожнього руху,

Також планується включення до порядку денного сесії президентського законопроекту №7322 «Про дипломатичну службу».

Остаточний порядок дня на тиждень буде сформовано за результатами погоджувальної ради в понеділок.