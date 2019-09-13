Стали відомі подробиці замовних мітингів Святаша: опубліковані документи



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Дмитро Святаш

Серед опублікованих також виявилися матеріали листування директора з маркетингу Сергія Боровика з професійним організатором мітингів Євгеном Соляником

Політик і блогер Олександр Дубінський опублікував матеріали, які можуть свідчити про причетність контролера ГК «АІС» Дмитра Святаша до замовних мітингів проти президента Зеленського під ТК «1+1».

Також опубліковані матеріали доводять причетність Святаша до замовних мітингів під стінами Генеральної прокуратури з метою тиску на Руслана Рябошапку, суди, які розглядали справи, пов'язані з активами групи, Держбюро розслідувань і АРМА, яка прийняла на зберігання активи «АІС».

Сам Святаш свою причетність до акцій протесту проти Зеленського спростовує, однак уникає коментувати причетність до мітингів ГК «АІС».

Серед опублікованих також виявилися матеріали листування директора з маркетингу Сергія Боровика з професійним організатором мітингів Євгеном Соляником.

Як повідомив адвокат Святаша і Полякова, 2 вересня під ГПУ відбувся мітинг «співробітників АІС», які вимагали від генпрокурора звільнення першого заступника прокурора Києва Павла Коненка, який підписав підозру Полякову. Згідно з матеріалами, підготовка до даного мітингу почалася в кінці серпня.

Також серед опублікованих матеріалів знаходяться кошториси узгоджених заходів.

В рамках кримінальної справи, порушеної у 2013 році Нацполіцією за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами Укрсиббанку в особливо великому розмірі, Василю Полякову і двом топ-менеджерам «АІС» вручені підозри і обрано запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання і цілодобового домашнього арешту.

Раніше повідомлялося, що Святаш, якого засоби масової інформації називають власником відомої автомобільної корпорації «АІС», названий замовником мітингів проти Володимира Зеленського під час президентської виборчої кампанії цього року.

Джерело: Апостроф