Визначилися усі фіналісти «Євробачення-2019»
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Фінал «Євробачення» відбудеться 18 травня
У четвер ввечері в Ізраїлі пройшов другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2019».
За 10 місць у фіналі боролися представники 18 країн-учасниць другого етапу конкурсу.
За результатами голосування, 10 країн, учасники яких набрали найбільшу кількість балів, пройшли у фінал, який відбудеться 18 травня:
- Північна Македонія
- Нідерланди
- Албанія
- Швеція
- Росія
- Азербайджан
- Данія
- Норвегія
- Швейцарія
- Мальта
- Греція
- Білорусь
- Сербія
- Кіпр
- Естонія
- Чехія
- Австралія
- Ісландія
- Сан-Марино
- Словенія
У фіналі до переможців першого і другого півфіналів приєднаються представники країн Великої п'ятірки - Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії, а також учасник, що представляє країну-переможця торішнього конкурсу - Ізраїлю.
Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.
Ввечері 14 травня у Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019».
Також повідомлялося, що співачка Мадонна збирається виступити на Євробаченні, де презентує свою нову пісню.