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    Визначилися усі фіналісти «Євробачення-2019»

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    У Тель-Авіві завершився другий півфінал музичного конкурсу - Визначилися усі фіналісти «Євробачення-2019»
    У Тель-Авіві завершився другий півфінал музичного конкурсу

    Фінал «Євробачення» відбудеться 18 травня

    У четвер ввечері в Ізраїлі пройшов другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2019».

    За 10 місць у фіналі боролися представники 18 країн-учасниць другого етапу конкурсу.

    За результатами голосування, 10 країн, учасники яких набрали найбільшу кількість балів, пройшли у фінал, який відбудеться 18 травня:

    • Північна Македонія
    • Нідерланди
    • Албанія
    • Швеція
    • Росія
    • Азербайджан
    • Данія
    • Норвегія
    • Швейцарія
    • Мальта
    Зазначимо, що у вівторок у фінал вже вийшли:
    • Греція
    • Білорусь
    • Сербія
    • Кіпр
    • Естонія
    • Чехія
    • Австралія
    • Ісландія
    • Сан-Марино
    • Словенія

    У фіналі до переможців першого і другого півфіналів приєднаються представники країн Великої п'ятірки - Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії, а також учасник, що представляє країну-переможця торішнього конкурсу - Ізраїлю.

    Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.

    Ввечері 14 травня у Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019».

    Також повідомлялося, що співачка Мадонна збирається виступити на Євробаченні, де презентує свою нову пісню.

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