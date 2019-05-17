Визначилися усі фіналісти «Євробачення-2019»



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У Тель-Авіві завершився другий півфінал музичного конкурсу

Фінал «Євробачення» відбудеться 18 травня

У четвер ввечері в Ізраїлі пройшов другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2019».

За 10 місць у фіналі боролися представники 18 країн-учасниць другого етапу конкурсу.

За результатами голосування, 10 країн, учасники яких набрали найбільшу кількість балів, пройшли у фінал, який відбудеться 18 травня:

Північна Македонія

Нідерланди

Албанія

Швеція

Росія

Азербайджан

Данія

Норвегія

Швейцарія

Мальта

Греція

Білорусь

Сербія

Кіпр

Естонія

Чехія

Австралія

Ісландія

Сан-Марино

Словенія

Зазначимо, що у вівторок у фінал вже вийшли:

У фіналі до переможців першого і другого півфіналів приєднаються представники країн Великої п'ятірки - Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії, а також учасник, що представляє країну-переможця торішнього конкурсу - Ізраїлю.

Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.

Ввечері 14 травня у Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019».

Також повідомлялося, що співачка Мадонна збирається виступити на Євробаченні, де презентує свою нову пісню.



