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    В Ізраїлі стартувало Євробачення-2019, - пряма трансляція

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    В Ізраїлі стартувало Євробачення-2019, - пряма трансляція

    64-ий пісенний конкурс Євробачення проходить у Тель-Авіві

    В Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019.

    Пряма трансляція церемонії відкриття здійнюється на його офіційному YouTube-каналі.

    64-ий пісенний конкурс Євробачення проходить у Тель-Авіві.

    Півфінали Євробачення-2019 відбудуться 14 та 16 травня, фінал - 18 травня.

    Нагадаємо, що суперзірка Мадонна збирається виступити на пісенному конкурсі Євробачення в ізраїльському Тель-Авіві, де презентує свою нову пісню.

    Зазначимо, що 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

    Згодом Maruv відмовилася їхати на «Євробачення».

    Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні».

    «Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.


    Євробачення Ізраїль конкурс співачка Maruv
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