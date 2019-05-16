Онлайн-трансляція другого півфіналу «Євробачення-2019»
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Ведучі цьогорічного «Євробачення»
За 10 місць у фіналі боротимуться представники 18 країн-учасниць другого етапу конкурсу
Сьогодні, 16 травня, в Тель-Авіві відбудеться другий півфінал музичного конкурсу «Євробачення 2019». За 10 місць у фіналі боротимуться представники 18 країн-учасниць другого етапу конкурсу.
Список країн і порядок виступів:
- Вірменія: Srbuk - Walking Out
- Ірландія: Сара Мактернан - 22
- Молдова: Анна Одобеску - Stay
- Швейцарія: Лука Хенні - She Got Me
- Латвія: Carousel - That Night
- Румунія: Естер Пеони - On a Sunday
- Данія: Leonora - Love Is Forever
- Швеція: Джон Лундвік - Too Late for Love
- Австрія: Pænda - Limits
- Хорватія: Роко - The Dream
- Мальта: Мікела Паче - Chameleon
- Литва: Юріюс - Run with the Lions
- Росія: Сергій Лазарєв - Scream
- Албанія: Йоніда Маличі - Ktheju tokë
- Норвегія: KEiiNO - Spirit in the Sky
- Нідерланди: Дункан Лоуренс - Arcade
- Північна Македонія: Тамара Тодевска - Proud
- Азербайджан: Чингіз –Truth
У фіналі до переможців першого і другого півфіналів приєднаються представники країн Великої п'ятірки - Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії, а також учасник, що представляє країну-переможця торішнього конкурсу - Ізраїлю.
Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.
Ввечері 14 травня у Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019».Також повідомлялося, що співачка Мадонна збирається виступити на Євробаченні, де презентує свою нову пісню.