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    Онлайн-трансляція другого півфіналу «Євробачення-2019»

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    <p>Ведучі цьогорічного &laquo;Євробачення&raquo;</p> - Онлайн-трансляція другого півфіналу «Євробачення-2019»

    Ведучі цьогорічного «Євробачення»

    За 10 місць у фіналі боротимуться представники 18 країн-учасниць другого етапу конкурсу

    Сьогодні, 16 травня, в Тель-Авіві відбудеться другий півфінал музичного конкурсу «Євробачення 2019». За 10 місць у фіналі боротимуться представники 18 країн-учасниць другого етапу конкурсу.

    Список країн і порядок виступів:

    1. Вірменія: Srbuk - Walking Out 
    2. Ірландія: Сара Мактернан - 22 
    3. Молдова: Анна Одобеску - Stay 
    4. Швейцарія: Лука Хенні - She Got Me 
    5. Латвія: Carousel - That Night 
    6. Румунія: Естер Пеони - On a Sunday 
    7. Данія: Leonora - Love Is Forever 
    8. Швеція: Джон Лундвік - Too Late for Love 
    9. Австрія: Pænda - Limits 
    10. Хорватія: Роко - The Dream 
    11. Мальта: Мікела Паче - Chameleon 
    12. Литва: Юріюс - Run with the Lions 
    13. Росія: Сергій Лазарєв - Scream 
    14. Албанія: Йоніда Маличі - Ktheju tokë 
    15. Норвегія: KEiiNO - Spirit in the Sky 
    16. Нідерланди: Дункан Лоуренс - Arcade 
    17. Північна Македонія: Тамара Тодевска - Proud 
    18. Азербайджан: Чингіз –Truth

    У фіналі до переможців першого і другого півфіналів приєднаються представники країн Великої п'ятірки - Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії, а також учасник, що представляє країну-переможця торішнього конкурсу - Ізраїлю.

    Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.

    Ввечері 14 травня у Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019».

    Також повідомлялося, що співачка Мадонна збирається виступити на Євробаченні, де презентує свою нову пісню.
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