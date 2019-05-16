Онлайн-трансляція другого півфіналу «Євробачення-2019»



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Ведучі цьогорічного «Євробачення»

За 10 місць у фіналі боротимуться представники 18 країн-учасниць другого етапу конкурсу

Сьогодні, 16 травня, в Тель-Авіві відбудеться другий півфінал музичного конкурсу «Євробачення 2019». За 10 місць у фіналі боротимуться представники 18 країн-учасниць другого етапу конкурсу.

Список країн і порядок виступів:

Вірменія: Srbuk - Walking Out Ірландія: Сара Мактернан - 22 Молдова: Анна Одобеску - Stay Швейцарія: Лука Хенні - She Got Me Латвія: Carousel - That Night Румунія: Естер Пеони - On a Sunday Данія: Leonora - Love Is Forever Швеція: Джон Лундвік - Too Late for Love Австрія: Pænda - Limits Хорватія: Роко - The Dream Мальта: Мікела Паче - Chameleon Литва: Юріюс - Run with the Lions Росія: Сергій Лазарєв - Scream Албанія: Йоніда Маличі - Ktheju tokë Норвегія: KEiiNO - Spirit in the Sky Нідерланди: Дункан Лоуренс - Arcade Північна Македонія: Тамара Тодевска - Proud Азербайджан: Чингіз –Truth

У фіналі до переможців першого і другого півфіналів приєднаються представники країн Великої п'ятірки - Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії, а також учасник, що представляє країну-переможця торішнього конкурсу - Ізраїлю.

Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.

Ввечері 14 травня у Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019».