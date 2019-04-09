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    Мадонна виступить на Євробаченні в Ізраїлі

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    Мадонна виступить на Євробаченні в Ізраїлі

    Мадонну супроводжуватиме персонал кількістю в 160 осіб

    Суперзірка Мадонна збирається виступити на пісенному конкурсі Євробачення в ізраїльському Тель-Авіві, де презентує свою нову пісню.

    Про це повідомляє Haaretz.

    «Цього травня Мадонна виступить на Євробаченні в Тель-Авіві, де виконає дві композиції – один свій старий хіт та зовсім нову пісню», - йдеться в повідомленні.

    Очікується, що нова пісня Мадонни буде містити якісь політичні меседжі.

    Мадонну супроводжуватиме персонал кількістю в 160 осіб. Цей виступ коштуватиме приблизно 1 мільйон доларів, які оплатить мільярдер Сільван Адамс.

    Як відомо, це буде четвертий виступ Мадонни в Ізраїлі, де вона вже співала в 1993, 2009 та 2012 роках. Окрім цього, культова співачка відвідувала цю країну і за інших обставин, адже вона дуже цікавиться містичним юдейським вченням Кабала.

    Євробачення співачка
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