У Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019»
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У перший день конкурсу на сцену вийшли 17 учасників
10 країн, учасники яких набрали найбільшу кількість балів, пройшли у фінал
В ізраїльському Тель-Авіві у вівторок ввечері пройшов перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2019».
У перший день конкурсу на сцену вийшли 17 учасників.
10 країн, учасники яких набрали найбільшу кількість балів, пройшли у фінал, який відбудеться 18 травня:
- Греція
- Білорусь
- Сербія
- Кіпр
- Естонія
- Чехія
- Австралія
- Ісландія
- Сан-Марино
- Словенія
Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.До слова, співачка Мадонна збирається виступити на Євробаченні, де презентує свою нову пісню.