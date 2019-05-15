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    У Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019»

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    У перший день конкурсу на сцену вийшли 17 учасників - У Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019»
    У перший день конкурсу на сцену вийшли 17 учасників

    10 країн, учасники яких набрали найбільшу кількість балів, пройшли у фінал

    В ізраїльському Тель-Авіві у вівторок ввечері пройшов перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2019».

    У перший день конкурсу на сцену вийшли 17 учасників.

    10 країн, учасники яких набрали найбільшу кількість балів, пройшли у фінал, який відбудеться 18 травня:

    • Греція
    • Білорусь
    • Сербія
    • Кіпр
    • Естонія
    • Чехія
    • Австралія
    • Ісландія
    • Сан-Марино
    • Словенія

    Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.

    До слова, співачка Мадонна збирається виступити на Євробаченні, де презентує свою нову пісню.
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