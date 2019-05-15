У Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019»



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У перший день конкурсу на сцену вийшли 17 учасників

10 країн, учасники яких набрали найбільшу кількість балів, пройшли у фінал

В ізраїльському Тель-Авіві у вівторок ввечері пройшов перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2019».

У перший день конкурсу на сцену вийшли 17 учасників.

10 країн, учасники яких набрали найбільшу кількість балів, пройшли у фінал, який відбудеться 18 травня:

Греція

Білорусь

Сербія

Кіпр

Естонія

Чехія

Австралія

Ісландія

Сан-Марино

Словенія

Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.