Стало відоме ім’я нової «Міс Україна Всесвіт – 2021» (фото)

Красуня перемогла у престижному конкурсі

15 жовтня у Києві відбувся грандіозний фінал конкурсу «Міс Україна Всесвіт – 2021». Корону й звання «Міс Україна Всесвіт – 2021» отримала Анна Неплях. Про це пише пресслужба конкурсу в Іnstagram.

Її обрали з-поміж 15 найвродливіших дівчат з усіх куточків країни.

Красуня родом із Дніпра. Їй 27 років. Анна Неплях закінчила Київський університет будівництва та архітектури й деякий час працювала моделлю. Вона пише картини та є успішною художницею не тільки в Україні, але й за кордоном.

Дівчина розвиває свій блог, а також бере участь у багатьох конкурсах краси.

За правилами конкурсу, Анна Неплях не лише отримає почесну можливість носити звання «Міс Україна Всесвіт», а й презентуватиме нашу країну на міжнародному конкурсі краси Miss Universe-2021, який відбудеться в Ізраїлі у грудні 2021 року.

Фінал конкурсу відбувся у врочистій залі Атріум Fairmont Grand Hotel Kyiv. На церемонію були запрошені багато зіркових гостей, серед яких Oleynik & Стобой, Девід Аксельрод, Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Євген Хмара та інші.

Ведучими вечора стали Андрій Шабанов та Юлія Буряк. За традицією, дорогоцінну корону переможниці Анні Неплях передала попередня володарка титулу «Міс Україна Всесвіт» – Єлизавета Ястремська.

Нагадаємо, киянка Валерія Байрамова отримала перемогу у відомому міжнародному конкурсі краси в Майамі (США) і здобула титул Ms. World International 2021.

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