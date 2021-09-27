Українку визнали найгарнішою мамою Європи

За титул Mrs. Europe-2021 боролися 14 учасниць з 11 країн

Львів’янка Зоряна Богдан здобула перемогу у двох номінаціях на конкурсі краси Mrs. Europe, фінал якого відбувся у неділю, 26 вересня, у Таллінні. 40-річна львів’янка здобула титули Mrs.Mother of Europe та Mrs.Sport. Про це повідомляється на сторінці конкурсу Woman Eastern Europe у Facebook.

«Наша чарівна Zoryana Bohdan справедливо підкорила Європу аж у двох номінаціях: «Mrs.Sport» та «Mrs.Mother of Europe». Погодьтеся, це не просто титули, а результат титанічної роботи над собою Зоряни як матері та спортсменки-аматорки! Вітаймо переможницю!», – йдеться у повідомленні.

Зоряна Богдан – мама чотирьох синів, засновниця жіночого клубу з тріатлону «Мальви».

Європейський конкурс краси Mrs. Europe, в якому брали участь заміжні жінки, відбувся в Таллінні. За титул Mrs. Europe-2021 боролися 14 учасниць з 11 країн.

Нагадаємо, киянка Валерія Байрамова отримала перемогу у відомому міжнародному конкурсі краси в Майамі (США) і здобула титул Ms. World International 2021.



