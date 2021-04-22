Стало відомо, чим займатиметься висланий з РФ український дипломат

У МЗС високо оцінили роботу консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка

Консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк вчора залишив РФ. Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, в Україні дипломат планує взяти коротку відпустку, щоб провести час з родиною і відновити сили.

«Маємо розуміти, що робота українських дипломатів в Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів. Люди працюють в умовах посиленого тиску, перманентних загроз провокацій. До того ж, має місце нехтування російською стороною своїми зобов‘язаннями в рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини, зокрема в частині забезпечення безпеки іноземного дипломатичного корпусу», – зазначив Ніколенко.

Він також додав, що в МЗС України високо цінують роботу Сосонюка та всіх співробітників українських дипломатичних установ в Росії. «Після відпустки консул повернеться в зовнішньополітичне відомство і продовжить захищати національні інтереси нашої держави», – сказав речник МЗС.

Нагадаємо, у МЗС РФ заявили, що Сосонюк має залишити територію Росії до 22 квітня через свою «протиправну діяльність», яка нібито «завдає шкоди інтересам безпеки Російської Федерації».

Як повідомляв «Главком», 16 квітня співробітники ФСБ Росії затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України за нібито отримання інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства, коли затримували його.

«Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці», – сказав він.

В МЗС України назвали затримання дипломата «черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії».