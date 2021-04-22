Названо ім’я російського генерала, який керував диверсією у Чехії

Андрій Авер'янов веде свою дочку під вінець на весіллі, 2017 рік

Російські військові організували вибух на складах боєприпасів в селі Врбетіце в Чехії в кінці 2014 року

Командир московськоої частини № 29155 Головного розвідувального управління РФ запідозрений в особистому керівництві диверсією в Чехії. Про це повідомляє «Голос Америки».

Операція російської військової розвідки ГРУ із організації диверсії на складах озброєння в Чехії проходила під особистим контролем командира військової частини 29155 в Москві генерал-полковника Андрія Авер’янова.

Генерал ГРУ РФ Андрей Аверьянов. Зображення: Голос Америки

Прага вважає, що російські військові організували вибух на складах боєприпасів в селі Врбетіце в Чехії в кінці 2014 року. Тоді загинули 2 людини.

Метою диверсії могла стати зброя, яку планував купити болгарський підприємець Омелян Гебра. На нього пізніше було скоєно замах, імовірно, з використанням бойового отруйної речовини «Новачок».

Зазначається, що деякі офіцери ГРУ (російської військової розвідки) неодноразово бували в Чехії протягом 2014 року. Припускають, щобуло пов’язано з підготовкою операції на складах. Бази для підготовки операції могли перебувати в Швейцарії і Австрії.

Наприклад, телефон одного з офіцерів був зареєстрований в мережі у гірському районі Шамоні. Раніше західні спецслужби знайшли там базу матеріально-технічного постачання ГРУ.

За підозрою в причетності до вибухів оголошені в розшук офіцери ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга. Їх так само вважають підозрюваними у замаху на колишнього начальника відділу кадрів ГРУ Сергія Скрипаля в Лондоні.

Один з них – росіянин Сергій Федотов (Денис Сергєєв). Він раніше був ідентифікований як третій підозрюваний у замаху на Скрипаля. За даними журналістів, в січні 2014 року Федотов приїжджав до Праги разом з Мишкіним. Тоді вони пробули в столиці Чехії вісім днів.

Генерал Авер’янов, як припускають, зустрічався з учасниками операції в Європі, а в день вибухів міг особисто їздити в Чехію, покинувши країну тільки після вчинення диверсії.

Рештки боєприпасів, зібраних після вибуху складу в Врбетиці

Вибух у Врбетицях стався 16 жовтня 2014 року о 9.25. На складі в той момент перебувало до 60 тонн боєприпасів. Зокрема в будівлі перебували 152-мм снаряди. На думку поліції, головний мотив диверсії – зрив поставок зброї Україні. На складі розміщувалися боєприпаси, які мав доставити в Україну болгарський посередник.

Поліція припускає, що вибуховий пристрій мав спрацювати під час транспортування вантажу. Але вибухівка підірвалася передчасно і знищила весь склад.

17 квітня 2021 року Чехія заявила про висилку 18 російських дипломатів, пов'язаних з російськими спецслужбами. Причиною стала підозра, що головне управління генштабу Росії причетне до вибухів складів боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. Пізніше чеські ЗМІ повідомили, що там могла знаходитися зброя для України.

Росія у відповідь на дії Чехії оголосила 20 співробітників чеського посольства персонами нон грата і доручила їм покинути країну.

У парламенті Чехії зажадали компенсацію з Росії за вибух в Врбетіце.

Наразі сенат Чехії пропонує залишити в країні одного російського дипломата.