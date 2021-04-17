Українській консул, якого затримувало ФСБ Росії, вже у дипустанові, – МЗС

Україна готує відповідь через затримання консула

Російські правоохоронці затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Наразі він знаходиться в українській дипустанові. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він знаходиться в українській дипустанові», – розповів Ніколенко.

За його словами, відповідно до практики що існує та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь.

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін прокоментував подію виданню УНН.

«Чергова провокація держави агресора відносно України на фоні військової ескалації вздовж кордонів України та на території тимчасово окупованого Криму. У відповідності до існуючої практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь відносно російських дипломатів», – сказав Єнін.

Відповідно до міжнародних норм, дипломати володіють недоторканністю у країні, в якій вони працюють, але їх можна позбавити права перебування в разі порушення закону або ворожих дій. Як випливає з Віденської конвенції, держава перебування може в будь-який час повідомити акредитовану державу, що глава представництва або іншого дипломатичний працівник є персоною нон грата і його перебування в країні неприйнятне.

Як повідомляв «Главком» раніше, ФСБ Росії затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.