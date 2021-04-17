Росія висилає українського консула, затриманого напередодні ФСБ

Олександр Сосонюк має покинути Російську Федерацію до 22 квітня

Російська влада заявила про намір вислати із країни українського консула Олександра Сосонюка, нещодавно затриманого ФСБ у Санкт-Петербурзі. Як інформують російські ЗМІ, про це рішення було оголошено тимчасовому повіреному в справах України Василю Покотилу.

Повідомляється, що тимчасовий повірений у справах був викликаний в російський МЗС, де йому «було вказано на неприпустимість діяльності, що завдає шкоди інтересам безпеки Російської Федерації і оголошено про небажаність перебування Олександра Сосонюка на території Росії».

Українському консулу рекомендовано покинути межі Російської Федерації протягом 72 годин починаючи з 19 квітня

Як повідомляв «Главком» раніше, 16 квітня співробітники ФСБ Росії затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України за нібито отримання інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його. «Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці», – сказав він.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав затримання дипломата «черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії». За його словами, відповідно до практики що існує та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь.