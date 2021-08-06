Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Євгеном Марчуком

Прощання з Євгеном Марчуком пройде у суботу, 7 серпня, в Києві

Про те, чи зможуть з Марчуком попрощатися всі охочі, нині невідомо

Із колишнім прем’єр-міністром України, першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком, який пішов з життя напередодні, попрощаються у суботу, 7 серпня, у Києві. Про це «Унн» повідомили в СБУ.

«Прощання з Євгеном Кириловичем Марчуком – українським державним діячем, першим головою Служби безпеки України, відбудеться у суботу, 7 серпня, з 12:00 до 15:00», - сказав співрозмовник агентства.

Прощання відбудеться в будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22, у Києві. Про те, чи зможуть з Марчуком попрощатися всі охочі, нині невідомо.

Раніше СБУ назвала причину смерті Євгена Марчука.

Нагадаємо, вранці 5 серпня дружина Марчука, головна редакторка газети «День» Лариса Івшина заявила, що у Євгена Марчука зупинилося серце.

Того ж дня президент висловив співчуття родині Євгена Марчука

Євген Марчук – український державний діяч, четвертий прем'єр-міністр України, генерал армії України, кандидат юридичних наук.

Марчук став першим головою Служби безпеки України й очолював її з 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.