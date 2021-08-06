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    Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Євгеном Марчуком

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    Прощання з Євгеном Марчуком пройде у суботу, 7 серпня, в Києві - Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Євгеном Марчуком
    Прощання з Євгеном Марчуком пройде у суботу, 7 серпня, в Києві
    Фото: hromadske

    Про те, чи зможуть з Марчуком попрощатися всі охочі, нині невідомо

    Із колишнім прем’єр-міністром України, першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком, який пішов з життя напередодні, попрощаються у суботу, 7 серпня, у Києві. Про це «Унн» повідомили в СБУ.

    «Прощання з Євгеном Кириловичем Марчуком – українським державним діячем, першим головою Служби безпеки України, відбудеться у суботу, 7 серпня, з 12:00 до 15:00», - сказав співрозмовник агентства.

    Прощання відбудеться в будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22, у Києві. Про те, чи зможуть з Марчуком попрощатися всі охочі, нині невідомо.

    Раніше СБУ назвала причину смерті Євгена Марчука.

    Нагадаємо, вранці 5 серпня дружина Марчука, головна редакторка газети «День» Лариса Івшина заявила, що у Євгена Марчука зупинилося серце.

    Того ж дня президент висловив співчуття родині Євгена Марчука

    Євген Марчук – український державний діяч, четвертий прем'єр-міністр України, генерал армії України, кандидат юридичних наук.

    Марчук став першим головою Служби безпеки України й очолював її з 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.

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    Теги: СБУ смерть Євген Марчук поховання
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    Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Євгеном Марчуком