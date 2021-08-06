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    Думки вголос

    Марчук від початку свого довгого шляху у владі мав статус «важковаговика»

    • Віктор Ющенко

      Президент України (2005-2010)

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    Політиків масштабу Марчука &ndash; одиниці - Марчук від початку свого довгого шляху у владі мав статус «важковаговика»
    Політиків масштабу Марчука – одиниці

    З Марчуком рахувалися, поважали і остерігалися

    Пішов з життя Євген Кирилович Марчук… Незадовго до 30 річчя державної незалежності Україна втратила одного із творців її фундаменту, відданого захисника національних інтересів, досвідченого політика й державного діяча. У новітній історії написані сотні сторінок про унікальну роль Євгена Марчука у створенні ключових інституцій національної безпеки, у формуванні розуміння джерел зовнішніх і внутрішніх загроз для суверенітету, у пошуку стратегії успіху України.

    Сьогодні українська політика втратила одну із великих фігур. Євген Марчук від початку свого довгого шляху у владі мав безсумнівний статус «важковаговика» – з ним рахувалися, поважали і остерігалися. Політиків такого масштабу – одиниці. Внесок Євгена Кириловича у будівництво Української держави, його ідеї, особистий приклад назавжди лишаються в історії і обов’язково матимуть повагу та визнання наступних поколінь громадян, молодих політичних лідерів, урядовців і офіцерів.

    Щиро співчуваю у цій гіркій втраті дружині Ларисі Олексіївні, всій родині, друзям і близьким, сотням колег, однодумців і соратників, які в різний час мали честь бути разом в одній команді з цим надзвичайно обдарованим і сильним чоловіком.

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    Джерело: блог Віктора Ющенка

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    Теги: Росія війна Євген Марчук демократія
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    Марчук від початку свого довгого шляху у владі мав статус «важковаговика»