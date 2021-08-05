СБУ назвала причину смерті Євгена Марчука

Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які страждав Євген Марчук

З життя пішов перший голова Служби безпеки України Євген Марчук

Сьогодні пішов із життя український державний діяч, перший голова Служби безпеки України Євген Кирилович Марчук. Пресслужба СБУ повідомила причину смерті політика.

«Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність», – зазначили в СБУ.

Також повідомляється, що роль Євгена Марчука у державотворенні України важко переоцінити.

«З ним пов’язане та асоціюється становлення СБУ як органу, який захищає національну безпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії та представляв Україну у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях», – додали у пресслужбі.

Голова СБУ Іван Баканов, керівництво та весь колектив Служби висловили глибокі співчуття рідним і близьким Євгена Кириловича.

«Це велика втрата для України», – резюмується у заяві СБУ.

Раніше дружина Марчука, головна редакторка газети «День» Лариса Івшина заявила, що у Євгена Марчука зупинилося серце.

Євген Марчук – український державний діяч, четвертий прем'єр-міністр України, генерал армії України, кандидат юридичних наук.

Марчук став першим головою Служби безпеки України й очолював її з 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.