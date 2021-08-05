Президент висловив співчуття родині Євгена Марчука

Усе своє життя Євген Кирилович присвятив захисту національних інтересів України, наголосив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині генерала Євгена Марчука, який помер 5 серпня.

«Пішов з життя генерал Євген Марчук. Він був прем’єр-міністром України, міністром оборони та головою СБУ. Усе своє життя Євген Кирилович присвятив захисту національних інтересів України. Зокрема, він брав участь у врегулюванні конфлікту з росіянами щодо острова Тузла. Цей кейс точно є прикладом вкрай ефективної та дієвої реакції відповідальних політиків на безпідставні, але агресивні територіальні зазіхання з боку сусідів», – написав Зеленський у Facebook.

Президент нагадав, що в останні роки Євген Марчук захищав Україну в Тристоронній контактній групі.

«Завдяки зокрема і його зусиллям був встановлений режим тиші на Донбасі, який зберігається дотепер. Впевнений, що величезний досвід Євгена Кириловича слугуватиме дороговказом для майбутніх поколінь державних діячів, які ставлять інтереси Української держави понад усе. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять», – резюмується у заяві глави держави.

Зазначимо, СБУ назвала причину смерті Євгена Марчука.

Раніше дружина Марчука, головна редакторка газети «День» Лариса Івшина заявила, що у Євгена Марчука зупинилося серце.

Євген Марчук – український державний діяч, четвертий прем'єр-міністр України, генерал армії України, кандидат юридичних наук.

Марчук став першим головою Служби безпеки України й очолював її з 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.