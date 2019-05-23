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    Стало відомо, хто поведе партію «Слуга народу» до Ради

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    <span>Дмитро Разумков</span> - Стало відомо, хто поведе партію «Слуга народу» до Ради
    Дмитро Разумков

    Радник Зеленського не виключає, що Разумков буде першим у списку партії

    Радник президента Володимира Зеленського та екс-спікер його передвиборчого штабу Дмитро Разумков очолить на парламентських виборах список президентської партії «Слуга народу».

    Про це журналістам розповів заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

    На запитання, хто очолить список «Слуги народу», він відповів: «Наскільки я розумію, це Дмитро Разумков».

    Він також не виключає, що Разумков буде першим у списку партії.

    За словами Рябошапки, пріоритетні законопроекти, над якими буде працювати президент — відповідальність за незаконне збагачення, зняття недоторканності з народних депутатів, виборчий кодекс та врегулювання процедури імпічменту. 

    Як відомо, нині партію «Слуга народу» очолює Іван Баканов, якого президент 22 травня призначив на посаду заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

    Раніше повідомлялося, що набув чинності указ Зеленського про розпуск Ради. В офіційній газеті центральних органів влади України «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і позачергові парламентські вибори.

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

    Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

     22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.

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    Джерело: Укрінформ

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