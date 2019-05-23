Стало відомо, хто поведе партію «Слуга народу» до Ради

Про це журналістам розповів заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

На запитання, хто очолить список «Слуги народу», він відповів: «Наскільки я розумію, це Дмитро Разумков».

Він також не виключає, що Разумков буде першим у списку партії.

За словами Рябошапки, пріоритетні законопроекти, над якими буде працювати президент — відповідальність за незаконне збагачення, зняття недоторканності з народних депутатів, виборчий кодекс та врегулювання процедури імпічменту.

Як відомо, нині партію «Слуга народу» очолює Іван Баканов, якого президент 22 травня призначив на посаду заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Раніше повідомлялося, що набув чинності указ Зеленського про розпуск Ради. В офіційній газеті центральних органів влади України «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і позачергові парламентські вибори.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.

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