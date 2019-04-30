У Венесуелі вдвічі підвищили мінімальну зарплату: тепер це близько $7



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією і девальвацією національної валюти

Деякі категорії працівників також отримають надбавки в розмірі 25 тис. боліварів, це близько $4

Керівництво Венесуели прийняло рішення підвищити розмір мінімальної зарплати з 18 тис. до 40 тис. боліварів. Про це повідомила газета El Nacional.

За офіційним обмінним курсом, ця сума не перевищує $8. Деякі категорії працівників також отримають надбавки в розмірі 25 тис. боліварів, що становить близько $4.

Опозиція раніше заявляла, що мінімальну зарплату в Венесуелі отримують кілька мільйонів чоловік, в тому числі поліцейські, вчителі та працівники сфери охорони здоров'я. За її даними, до останнього підвищення вона була більш ніж в 14 разів нижче, ніж в Гаїті - найбіднішій країні Західної півкулі.

Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією і девальвацією національної валюти. У поточному році ситуацію ускладнило різке загострення протистояння між урядом і його політичними противниками. Лідер опозиції Хуан Гуайдо 23 січня оголосив себе виконуючим обов'язки президента Венесуели. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн ЄС.

Чинний президент Ніколас Мадуро, у свою чергу, назвав подію спробою перевороту.