Новий аеропорт на Дніпропетровщині пропускатиме до трьох мільйонів пасажирів на рік — Омелян



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Вже є інтерес до будівництва аеропорту з боку іноземних та українських інвесторів - Омелян

Цей аеропорт стане вузловим авіаційним хабом для східної України, - міністр

Міністр інфраструктури Володимир Омелян прогнозує, що аеропорт у селищі Солоне на Дніпропетровщині, що почнуть будувати цього року, матиме пасажиропотік 2-3 мільйони осіб на рік.

Про це міністр заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

«Ми цього року почали проектування та підготовчі роботи до будівництва аеропорту в Солоному. Це якраз посередині між Запоріжжям та Дніпром. Ми вважаємо, що цей аеропорт стане вузловим авіаційним хабом для східної України... Ми можемо отримати аеропорт потужністю мінімум 2-3 мільйони пасажирів на рік протягом найближчих п’яти років», - розповів він.

Омелян зауважив, що вже є інтерес до будівництва аеропорту з боку іноземних та українських інвесторів.

Раніше повідомлялося, що в Україні за січень-березень 2019 року в аеропортах пасажиропотік зріс на 21%.

Нагадаємо, з початку 2019 року пасажиропотік аеропорту «Львів» цьогоріч зріс вдвічі.