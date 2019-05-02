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    Події в Україні

    Новий аеропорт на Дніпропетровщині пропускатиме до трьох мільйонів пасажирів на рік — Омелян

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    Вже є інтерес до будівництва аеропорту з боку іноземних та українських інвесторів - Омелян - Новий аеропорт на Дніпропетровщині пропускатиме до трьох мільйонів пасажирів на рік — Омелян
    Вже є інтерес до будівництва аеропорту з боку іноземних та українських інвесторів - Омелян

    Цей аеропорт стане вузловим авіаційним хабом для східної України, - міністр

    Міністр інфраструктури Володимир Омелян прогнозує, що аеропорт у селищі Солоне на Дніпропетровщині, що почнуть будувати цього року, матиме пасажиропотік 2-3 мільйони осіб на рік.

    Про це міністр заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

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    «Ми цього року почали проектування та підготовчі роботи до будівництва аеропорту в Солоному. Це якраз посередині між Запоріжжям та Дніпром. Ми вважаємо, що цей аеропорт стане вузловим авіаційним хабом для східної України... Ми можемо отримати аеропорт потужністю мінімум 2-3 мільйони пасажирів на рік протягом найближчих п’яти років», - розповів він.

    Омелян зауважив, що вже є інтерес до будівництва аеропорту з боку іноземних та українських інвесторів.

    Раніше повідомлялося, що в Україні за січень-березень 2019 року в аеропортах пасажиропотік зріс на 21%.

    Нагадаємо, з початку 2019 року пасажиропотік аеропорту «Львів» цьогоріч зріс вдвічі.

     

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    міністр Володимир Омелян Львів аеропорт Дніпропетровщина
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