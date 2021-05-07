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    Новий вождь. Напередодні 9 травня у РФ вивели дітей із портретами Путіна

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    Діти тримали портрети Путіна з його цитатами - Новий вождь. Напередодні 9 травня у РФ вивели дітей із портретами Путіна
    Діти тримали портрети Путіна з його цитатами
    Фото: tayga.info

    Костюмовану ходу присвятили «епосі Путіна». Частина дітей тримала світлини глави РФ із цитатами його виступів

    В Іркутській області пройшла масова хода з участю дітей. Їм у руки дали портрети російського президента Володимира Путіна в рамках, які зазвичай використовують для акцій «Безсмертний полк».

    Костюмовану ходу присвятили «епосі Путіна». Частина дітей тримала світлини глави РФ із цитатами його виступів. На захід запросили представників силових структур, дитячих садочків і місцевої школи.

    Водночас у регіоні заборонено проведення масових заходів через карантин у зв’язку з Covid-19.

    Також стало відомо, що в Росії на 9 травня збиралися провести парад «малишкових військ», що складався б із вихованців дитячих садків.

    Адміністрація Лихославльського району Тверської області повідомляла на своєму сайті, що в параді візьмуть участь понад сто вихованців дитячих садків – «маленьких патріотів», а також їхні педагоги. Діти мали представляти різні роди військ, а батьки та працівники дитсадків – змайструвати для параду «бойову техніку».

    Новина про парад розійшлася в ЗМІ, після парад вирішили скасувати.

    Нагадаємо, телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, покаже концерт до 9 травня. На рекламному відео з’явився журналіст каналу Вячеслав Піховшек у гімнастерці та пілотці. Його недоречний образ викликав жваве обговорення в соцмережах.

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    Теги: День Перемоги Росія діти парад карантин батьки
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