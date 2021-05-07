Новий вождь. Напередодні 9 травня у РФ вивели дітей із портретами Путіна
Костюмовану ходу присвятили «епосі Путіна». Частина дітей тримала світлини глави РФ із цитатами його виступів
В Іркутській області пройшла масова хода з участю дітей. Їм у руки дали портрети російського президента Володимира Путіна в рамках, які зазвичай використовують для акцій «Безсмертний полк».
Костюмовану ходу присвятили «епосі Путіна». Частина дітей тримала світлини глави РФ із цитатами його виступів. На захід запросили представників силових структур, дитячих садочків і місцевої школи.
Водночас у регіоні заборонено проведення масових заходів через карантин у зв’язку з Covid-19.
Також стало відомо, що в Росії на 9 травня збиралися провести парад «малишкових військ», що складався б із вихованців дитячих садків.
Адміністрація Лихославльського району Тверської області повідомляла на своєму сайті, що в параді візьмуть участь понад сто вихованців дитячих садків – «маленьких патріотів», а також їхні педагоги. Діти мали представляти різні роди військ, а батьки та працівники дитсадків – змайструвати для параду «бойову техніку».
Новина про парад розійшлася в ЗМІ, після парад вирішили скасувати.
Нагадаємо, телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, покаже концерт до 9 травня. На рекламному відео з’явився журналіст каналу Вячеслав Піховшек у гімнастерці та пілотці. Його недоречний образ викликав жваве обговорення в соцмережах.