Новий вождь. Напередодні 9 травня у РФ вивели дітей із портретами Путіна

Діти тримали портрети Путіна з його цитатами

Діти тримали портрети Путіна з його цитатами

Костюмовану ходу присвятили «епосі Путіна». Частина дітей тримала світлини глави РФ із цитатами його виступів

В Іркутській області пройшла масова хода з участю дітей. Їм у руки дали портрети російського президента Володимира Путіна в рамках, які зазвичай використовують для акцій «Безсмертний полк».

Костюмовану ходу присвятили «епосі Путіна». Частина дітей тримала світлини глави РФ із цитатами його виступів. На захід запросили представників силових структур, дитячих садочків і місцевої школи.

Водночас у регіоні заборонено проведення масових заходів через карантин у зв’язку з Covid-19.

Також стало відомо, що в Росії на 9 травня збиралися провести парад «малишкових військ», що складався б із вихованців дитячих садків.

Адміністрація Лихославльського району Тверської області повідомляла на своєму сайті, що в параді візьмуть участь понад сто вихованців дитячих садків – «маленьких патріотів», а також їхні педагоги. Діти мали представляти різні роди військ, а батьки та працівники дитсадків – змайструвати для параду «бойову техніку».

Новина про парад розійшлася в ЗМІ, після парад вирішили скасувати.

Нагадаємо, телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, покаже концерт до 9 травня. На рекламному відео з’явився журналіст каналу Вячеслав Піховшек у гімнастерці та пілотці. Його недоречний образ викликав жваве обговорення в соцмережах.