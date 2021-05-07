Донбас: місія ОБСЄ повідомила про понад 600 порушень «тиші» за добу

Більшість обстрілів зафіксовано у Донецькій області

На Донбасі за середу, 5 травня, СММ ОБСЄ зафіксувала 636 порушень режиму «тиші». Зокрема, в Донецькій області зафіксовано 618 порушень. Про це йдеться в щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 618 порушень режиму припинення вогню, зокрема 266 вибухів (250 вибухів невизначеного походження, 5 розривів боєприпасів з озброєння невстановленого типу та 3 розриви артилерійських боєприпасів, 3 постріли з артилерійської зброї, а також 5 вибухів у повітрі). Більшість цих порушень відбулися недалеко від Петровського і Вуглегірська.

У Луганській області Місія зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню, зокрема 9 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень відбулися недалеко від Сміливого і Голубовського.

Протягом минулої доби, 6 травня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових загинули, ще один поранений.

Нагадаємо, 6 травня в ході чергового обстрілу на Донбасі загинув український військовий. У День піхоти від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр».

Також вчора російсько-окупаційні війська поранили ще одного українського військового на Донбасі. Поранення виявилося несумісне з життям.